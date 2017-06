Diocesi: Milano, “tre giorni chierichetti” a La montanina (Lecco). Sei turni, quattro per ragazzi, due per ragazze

Mancano pochi giorni all’appuntamento che vedrà protagonisti i chierichetti della diocesi di Milano nel corso di tre settimane all’insegna della fraternità e della preghiera. Dal 19 giugno all’8 luglio si terrà infatti la “Tre giorni chierichetti”, manifestazione che coinvolgerà centinaia di giovani, dalla quinta elementare alla terza media, provenienti dai territori della diocesi di Milano e suddivisi in sei turni (due per le ragazze e quattro per i ragazzi). Il tema portante dell’evento sarà la creazione, proprio come per l’oratorio estivo, che ha per titolo “Detto fatto. Meravigliose le tue opere”. L’appuntamento, che si tiene nella cornice naturalistica della casa La montanina, in provincia di Lecco, è aperto anche a chi non è un chierichetto ma desidera conoscere e avvicinarsi a questa forma di servizio. Nei momenti di riflessione e preghiera verranno ripresi i discorsi di Papa Francesco, in particolare quello sul bullismo e sull’importanza dei nonni, che il Santo Padre ha tenuto ai Cresimandi riuniti allo stadio di San Siro lo scorso 25 marzo.

A guidare i ragazzi, sarà il responsabile del Movimento chierichetti (Mo.Chi), don Pier Paolo Zannini, insieme ai seminaristi, agli animatori e alle consacrate del nuovo centro diocesano vocazioni, che seguiranno in particolare le ragazze. Non mancheranno poi le celebrazioni con i preti novelli (alla messa conclusiva di ogni turno sono invitati anche i genitori) e le testimonianze dei seminaristi. È possibile iscriversi ancora nei vari turni, telefonando al segretariato per il seminario (tel. 02.8556278) o scrivendo una mail: segretariato@seminario.milano.it.