Diocesi: card. Bagnasco (Genova), “ci sono segnali concreti di orizzonte per la nostra città” sul tema del lavoro

“Nonostante problemi vecchi e nuovi, anche gravi, dei segnali concreti di prospettiva, di orizzonte, per la nostra città ci sono”. Ad affermarlo il cardinale Angelo Bagnasco, arcivescovo di Genova e presidente del Ccee, nell’omelia pronunciata ieri, nel tardo pomeriggio, durante la Messa di ringraziamento per la visita che Papa Francesco ha fatto alla città e alla diocesi a fine maggio. “Questa mattina – ha detto ai presenti – ero a benedire il nuovo sbocco al mare dell’Ansaldo Energia che è certamente un segno notevolisismo, atteso da decenni, perché il lavoro si stabilisca sempre di più perché cresca e si apra a nuove occupazioni”. Per il porporato, infatti, “che ci sia bisogno di prendere il largo, con coraggio, ed avere orizzonte” a Genova “è chiaro” in particolare “nel mondo del lavoro, della occupazione – che vuol dire disoccupazione per i giovani, in particolare, e per chi giovane non lo è più”. Per questo Bagnasco ha colto l’occasione per esortare la città, le istituzioni e la società a “prendere il largo nella visione del lavoro, dell’industria, del porto”. È necessario, infatti, “avere orizzonte, decidere”. È una cosa che “è sotto gli occhi di tutti”.