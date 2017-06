Diocesi: Cagliari si festeggiano i 25 anni dei rapporti fra Sardegna e Bielorussia

Si festeggiano oggi, con un incontro che si terrà alle 10.30 nella sala conferenze del Seminario arcivescovile di Cagliari, i primi 25 Anni dei rapporti fra Sardegna e Bielorussia. L’appuntamento, promosso dalla Regione Sardegna in collaborazione con il Consolato onorario della Repubblica Belarus in Sardegna, vedrà la partecipazione dell’arcivescovo di Cagliari, monsignor Arrigo Miglio. Nel corso della mattinata, moderata da Marco Sechi, che nella presidenza della Giunta regionale si occupa dei temi che riguardano la cooperazione internazionale, interverranno Filippo Spanu, assessore regionale degli Affari generali, Eugenio Lai, vicepresidente del Consiglio regionale, Micaela Morelli Prorettore, delegato per la ricerca dell’Università di Cagliari, e Angelo Cau, consigliere d’amministrazione della Fondazione di Sardegna. Le conclusioni saranno curate da Giuseppe Carboni, console onorario della Repubblica Belarus a Cagliari. “Il cuore dell’incontro – si legge in una nota – sarà rappresentato dalle storie di chi, questo rapporto speciale, lungo ben 25 anni, lo ha costruito personalmente e ne è stato direttamente coinvolto” come Gianni Caggiari “uno dei decani del volontariato sardo a favore dell’infanzia bielorussa nell’ambito dei progetti Chernobyl”, alcune famiglie sarde accoglienti e la nuova generazione “bielosarda” composta da ragazzi adottati da famiglie sarde. Alcuni giovani bielorussi e il complesso artistico giovanile bielorusso Rovesnik hanno in serbo una sorpresa per l’arcivescovo Miglio, al quale Chiesa ortodossa bielorussa ha inviato la riproduzione dell’Icona di Santa Santa Sofia di Slutsk, patrona della Bielorussia.