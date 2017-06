Diocesi: Acli Vicenza, incontro su “Così lontani, così vicini (Bibbia e Corano), approfondimento sull’Islam”

“Così lontani, così vicini (Bibbia e Corano), approfondimento sull’Islam”: è questo il tema dell’incontro pubblico che si terrà martedì 20 giugno (ore 20.30) alla Parrocchia di San Giuseppe (Maddalene), in Strada Maddalene a Vicenza, per iniziativa delle Acli e della Fap Acli della provincia di Vicenza, in collaborazione con il Punto Famiglia ed il Coordinamento dei Circoli Acli della Città di Vicenza. Relatore della serata, che fa parte della trilogia di incontri “Teologia ed Immigrazione”, sarà Davide Masin. L’incontro fa parte di una stagione formativa di 18 appuntamenti, in corso nella provincia berica. Punto di partenza dei temi presentati è dato dalla “Laudato si” di Papa Francesco, che opera una riflessione su un’ecologia integrale. Per informazioni visitare il sito www.aclivicenza.it o scrivere a vicenza@acli.it.