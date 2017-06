Comunicazione: Signis, congresso mondiale a Québec. “Promuovere storie di speranza”. Premio speciale a Martin Scorsese

“Promuovere storie di speranza” è il titolo del congresso mondiale di Signis, l’associazione cattolica internazionale per la comunicazione, che si svolge da domenica 18 giugno a giovedì 22 giugno a Québec, Canada. Il fitto programma (disponibile su www.signis.net) si apre con una tavola rotonda su “comunicare la speranza” in cui quattro rappresentanti di organizzazioni cattoliche spiegano come raccontano storie di speranza; saranno poi rappresentanti del mondo audiovisivo a spiegare come “trovare Dio in tutte le cose e filmarlo”. Si parlerà poi del coinvolgimento religioso e spirituale dei giovani, che condividono la propria fede sui social media. A parlare di speranza nel futuro a partire dalla sua esperienza di produttore di film per bambini sarà il canadese Rock Demers. Si parlerà anche di musica e speranza, e di come raccontare la speranza nelle situazioni di crisi. Saranno raccontate esperienze di networking nel campo dei mass media per affrontare campagne di sensibilizzazione. Una sessione sarà anche dedicata ad approfondire la nuova strutturazione della comunicazione in Vaticano; tra i numerosi workshop si parlerà di dialogo interreligioso, ambiente, ricerca della verità e “fake news”, il ritorno del religioso nel cinema. Saranno visionate e selezionate le video-clip in gara per il concorso #IseeHope lanciato da Signis in relazione al congresso . I partecipanti assisteranno alla proiezione del film Silence di Martin Scorsese che sarà ospite d’onore, mercoledì 21, e verrà insignito del premio Signis per l’“eccellenza della produzione cinematografica”.