Azione Cattolica: nominati i componenti della Presidenza nazionale, in carica per il triennio 2017-2020

Il Consiglio nazionale dell’Azione Cattolica Italiana, riunito a Roma presso la Domus Mariae, ha nominato oggi i componenti della Presidenza nazionale dell’Associazione, in carica per il triennio 2017-2020. Questi i nomi: Maria Grazia Vergari (diocesi Otranto) vicepresidente per il Settore Adulti; Giuseppe Notarstefano (diocesi di Palermo) vicepresidente per il Settore Adulti; Luisa Alfarano (diocesi di Locri-Gerace) vicepresidente per il Settore Giovani; Michele Tridente (diocesi di Tursi-Lagonegro) vicepresidente per il Settore Giovani; Luca Marcelli (diocesi di Ascoli Piceno) responsabile nazionale dell’Azione Cattolica dei Ragazzi (Acr); Carlotta Benedetti (diocesi di Torino) segretario generale e Lucio Turra (diocesi di Vicenza) amministratore nazionale. Si completa così l’organismo di Presidenza che guiderà l’Associazione per i prossimi tre anni, dopo la riconferma di Matteo Truffelli (diocesi di Parma) come presidente nazionale dell’Azione Cattolica Italiana, avvenuta lo scorso 24 maggio in seno al Consiglio permanente della Conferenza episcopale italiana, riunito in sessione straordinaria.