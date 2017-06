Terremoto: mons. Boccardo (Spoleto-Norcia), “la nostra comunità può tornare a camminare nella normalità”

“Non siamo soli. Tanta gente nel mondo ci è vicina. Questo Centro è segno di speranza, la nostra comunità può da questa struttura ritornare a camminare nella normalità. Queste mura ci dicono non siamo soli. Ricominciare è possibile. Quando Dio dà il peso, dà anche forza per portarlo. Ritroviamo ogni giorno voglia di ricominciare tutti insieme. Facciamo una grande catena e andiamo avanti con speranza”. Lo ha detto l’arcivescovo di Spoleto-Norcia, mons. Renato Boccardo, inaugurando a Norcia il primo dei cinque Centri di comunità – edifici polifunzionali a carattere emergenziale e di pubblica utilità, pensati come luoghi per la liturgia e per attività pastorali, sociali, culturali e ricreative – realizzati col sostegno della Caritas, nazionale o di delegazioni regionali, nell’arcidiocesi di Spoleto-Norcia dopo i terremoti dello scorso anno.