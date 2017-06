Santa Sede: Dicastero per il servizio dello sviluppo, il nuovo segretario è mons. Bruno Marie Duffé

Il Papa ha nominato segretario del Dicastero per il servizio dello sviluppo umano integrale mons. Bruno Marie Duffé, dell’arcidiocesi di Lione, cofondatore e direttore dell’Istituto dei diritti umani dell’Università Cattolica di Lione, docente di etica sociale e sanitaria presso il Centro regionale di lotta contro il cancro Léon Bérard di Lione. Mons. Duffé è nato a Lione Francia), il 21 agosto 1951. Nel giugno del 1981 è stato ordinato sacerdote per l’arcidiocesi di Lyon ed ha esercitato il ministero di vicario parrocchiale e quindi di parroco. Ha conseguito il dottorato in filosofia del diritto ed etica sociale (1996). Dal 1982 ha svolto l’incarico di docente in teologia morale e dottrina sociale della Chiesa presso la facoltà di teologia dell’Università Cattolica di Lione e il Centro Gesuita di Baume les Aix. Attualmente è consigliere spirituale regionale degli imprenditori e dirigenti cristiani (Edc), cappellano nazionale del Comité catholique contre la faim et pour le développement (Ccfd ‑ Terre solidaire), membro del Consiglio Giustizia e Pace ‑ Francia e direttore del Certificat universitaire della pastorale sanitaria, presso l’Università Cattolica di Lione, per la formazione dei cappellani d’ospedale e dei responsabili della pastorale sanitaria. Autore di pubblicazioni sul tema dei diritti umani, ha partecipato, in qualità di esperto in tale ambito, a diverse missioni internazionali con il mandato degli Alti Commissariati delle Nazioni Unite per i diritti dell’uomo ‑ Hcdh e per i rifugiati ‑ Hcr, in collaborazione con varie Ong, fra le quali: Caritas, Terre des Hommes, Medici senza frontiere. Di lingua madre francese, conosce l’inglese, lo spagnolo e l’italiano.