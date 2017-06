Ritrovata reliquia don Bosco: don Artime (rettore salesiani), “notizia che ci riempie di gioia, ringraziamo Dio e coloro che ci hanno aiutato e sostenuto”

“È una notizia che ci riempie di gioia”. Così il rettor maggiore dei Salesiani, don Ángel Fernández Artime, commenta il ritrovamento della reliquia di don Giovanni Bosco trafugata dalla Basilica di Castelnuovo don Bosco (At) lo scorso 2 giugno. “Siamo profondamente rallegrati per il ritrovamento della reliquia”, afferma don Artime: “Ringraziamo Dio per la rapida e felice conclusione della vicenda, insieme a tutti coloro che ci hanno aiutato e sostenuto in questi giorni: i carabinieri di Asti, tutte le autorità che hanno collaborato e più in generale le migliaia e migliaia di persone che in questi giorni hanno pregato e ci hanno fatto sentire la loro vicinanza. Davvero grazie”. “Anche se la casa di don Bosco oggi è in tanti oratori e periferie di tutto il mondo – osserva il rettor maggiore – il posto di quella reliquia è la Basilica del Colle don Bosco, nel medesimo luogo fisico dove sappiamo che è nato don Bosco – la cascina Biglione – e dove può essere venerata da tanti devoti provenienti da tutto il mondo che ancora oggi trovano ispirazione dalla vita e dal sistema preventivo di don Bosco”.