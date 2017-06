Polonia: a Nysa il quinto Congresso delle famiglie numerose. Fra i presenti la ministra Rafalska

Oltre 200 famiglie da tutta la Polonia con oltre 800 bambini da oggi e per tre giorni animeranno a Nysa il quinto Congresso delle famiglie numerose organizzato “per integrare le persone, sostenere le iniziative a favore delle famiglie, e influire positivamente sull’immagine della famiglia numerosa nella società”. L’iniziativa dell’Associazione Tre+ (che sta per famiglia con più di un bambino) alla quale appartengono nuclei con anche più di dieci figli, accompagna i genitori nella soluzione dei problemi quotidiani e i piccoli nell’apprendimento e nel gioco. Sabato, nell’ambito del Congresso è prevista una discussione aperta a tutti sulle tematiche relative alle politiche famigliari e agevolazioni concesse dallo Stato alle famiglie numerose. Al dibattito prenderà parte il ministro per la famiglia, il lavoro e le politiche sociali Elzbieta Rafalska, autrice fra gli altri del programma di sostegno ai nuclei con più di un figlio “500+”. Il programma in vigore da oltre un anno prevede un sostegno finanziario considerevole (500 zloty polacchi appunto) per ciascun figlio oltre il primo. Il ministro sottolinea che “500+” ha contribuito a frenare il calo demografico in Polonia dove, solo nel primo trimestre di quest’anno, sono nati 100mila bambini, senza portare a un rilevante allontanamento dal lavoro delle donne, che, come sostengono i critici del programma, avrebbero preferito stare a casa e occuparsi dei figli che non impegnarsi nel campo lavorativo.