Paesi Bassi: “Open doors”, notte di preghiera per i cristiani perseguitati in 300 località del Paese

Una notte di preghiera per i cristiani perseguitati si svolgerà in 300 località nei Paesi Bassi tra oggi e domani, sabato 17 giugno. L’iniziativa è promossa dall’associazione “Open doors” (Porte aperte) che lavora per sostenere i cristiani perseguitati e oppressi per la fede. Durante questa notte, tra le 19 e le 2, “si ascolteranno storie di cristiani perseguitati e li si sosterrà nella preghiera”. “L’aperta violenza contro i cristiani è in aumento; la vostra preghiera farà la differenza per i fratelli e le sorelle perseguitate”, spiega l’invito dell’associazione, anche se “non ci è dato di immaginare quali potranno essere i frutti di questa preghiera nelle nostre comunità locali”. Ad organizzare la notte di preghiera sono comunità, ma anche singole persone che decidono di aprire la propria casa a un gruppo di persone per la preghiera. A chi ha dato disponibilità ad organizzare una veglia, l’associazione ha messo a disposizione le tracce per la preghiera e documentari sulla persecuzione dei cristiani. “Open doors” è nata nel 1955 su iniziativa di una ventisettenne, Anne van der Bijl preoccupata di offrire sostegno e aiuto ai cristiani perseguitati nei Paesi comunisti e poi in Cina, Medio oriente, America Centrale.