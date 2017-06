Missionari Consolata: padre Stefano Camerlengo confermato superiore generale

Padre Stefano Camerlengo è stato confermato superiore generale dei missionari della Consolata nel corso XIII Capitolo generale svoltosi a Roma. Nato l’11 giugno 1956 a Morrovalle (Mc) è stato ordinato sacerdote il 19 marzo 1984 a Wamba, nell’attuale Repubblica democratica del Congo. Eletto nel maggio del 2005 vice superiore generale, dal giugno 2011 è il superiore generale dei missionari della Consolata. Nel corso del XIII Capitolo generale è stato scelto come vice superiore generale padre James Bhola Lengarin, nato a Maralal in Kenya nel 1971 e ultimamente amministratore dei missionari della Consolata in Kenya. Eletti anche i tre consiglieri generali: padre Godfrey Msumange, tanzaniano nato a Iringa nel 1973 attualmente superiore dei missionari della Consolata in Tanzania, padre Jaime Carlos Patias, brasiliano nato nel 1964 a Tuparendi che ricopriva l’incarico di comunicatore e segretario nelle Pontificie opere missionarie del Brasile, e padre Antonio Rovelli, nato nel 1958 a Barzago (Lc) attualmente vice superiore dei missionari della Consolata in Italia e coordinatore della pastorale migranti della diocesi di Torino.