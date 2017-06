Helmut Kohl: il ricordo di Merkel, Tusk e Schulz. La cancelliera: “una vita che entra nella storia”

“Ricorderò sempre Helmut Kohl. Un amico e uno statista che ha aiutato a riunificare l’Europa”: è il ricordo che Donald Tusk, presidente del Consiglio europeo, ha affidato a twitter, appena ricevuta la notizia della morte dell’ex cancelliere tedesco. La notizia ha raggiunto la cancelliera tedesca Angela Merkel durante il volo verso Roma dove è in programma per domani un incontro con Papa Francesco. Parlando alla stampa, dopo il suo arrivo a Roma, ha detto che Kohl “è stato un colpo di fortuna per noi tedeschi” e che ha “cambiato in maniera decisiva anche il percorso esistenziale” della cancelliera stessa. Per questo lei, come i tedeschi in generale hanno “molto di cui essergli grati”. È “una vita che entra nella storia” perché Kohl è stato un grande tedesco e un grande europeo, ha aggiunto la cancelliera che, dopo l’arrivo a Roma, ha annullato la visita prevista per oggi alla mostra sulla storia degli menorah. “La visione di Helmut Kohl di una Germania europea che ha accompagnato questo grande statista nell’opera di riunificazione così come nel Trattato di Maastricht è un’eredità alla nazione tedesca e a tutta l’Europa”: questa frase campeggia su una foto di Helmut Kohl in un twitter di Martin Schulz leader socialdemocratico tedesco, già presidente del Parlamento europeo e candidato al cancellierato tedesco.