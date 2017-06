Corpus Domini: Udine, domenica mons. Mazzocato presiede messa e processione eucaristica. Invitate tutte le parocchie

In occasione della solennità del santissimo Corpo e Sangue di Cristo, domenica 18 giugno l’arcivescovo di Udine, monsignor Andrea Bruno Mazzocato, presiederà alle 19, in Cattedrale la celebrazione eucaristica alla quale – si legge in una nota – sono invitate a partecipare tutte le parrocchie cittadine. Al termine della messa, avrà luogo la processione eucaristica che, dopo aver percorso alcune vie e piazze del centro storico cittadino, si concluderà con il ritorno in Cattedrale. Per quella che, prosegue la nota, è “una sosta gioiosa dove le comunità cristiane rendono grazie a Dio per il dono dell’Eucaristia e testimoniano la loro fede con la processione per le vie dei paesi e delle città”, il vicario urbano, mons. Luciano Nobile, ha inviato una lettera a parroci, direttori dei consigli pastorali parrocchiali, comunità religiose, per invitarli “ad avvertire i fedeli perché numerosi possano partecipare insieme alla messa e alla processione, ‘come segno d’unità’, ricordando a ciascun parroco di far portare le croci astili della propria parrocchia addobbate”.