Azione cattolica: Milano, modulo formativo adulti all’eremo San Salvatore di Erba

Si terrà dal 23 al 25 giugno all’eremo San Salvatore di Erba, in provincia di Como, il modulo formativo per i responsabili dell’Azione cattolica ambrosiana. L’evento, che come da tradizione si svolge nell’antico eremo situato sopra l’abitato di Crevenna nell’ultimo week-end di giugno e l’ultimo week-end di agosto, sarà dedicato al tema “Saper parlare all’uomo di oggi”. L’obiettivo – spiega l’associazione in una nota – è di “comunicare un’Azione cattolica disposta a rispondere anche a questo tempo, carica dei suoi 150 anni di storia che non la appesantiscono, anzi le mettono le ali ai piedi, perché sia libera e spedita sulle strade del mondo, pronta al nuovo come non mai. È infatti segno di responsabilità e fedeltà alla nostra missione essere capaci di adeguarci a ciò che colpisce davvero il cuore delle donne e degli uomini di oggi. Un’occasione particolare per invitare i membri neo-eletti dei consigli parrocchiali, dinamica associativa sulla quale abbiamo puntato molto, segno sul territorio di una realtà che sa condividere, che si apre al dialogo intergenerazionale, che progetta, si confronta e verifica in un gruppo di lavoro che impara a mettersi al servizio con intelligenza e amore”. Per iscriversi all’evento c’è tempo fino al 17 giugno, con un contributo spese per l’intero modulo di 60 euro per ogni socio e di 90 euro per i non soci. Per maggiori informazioni e iscrizioni si può scrivere una mail a: segreteria@azionecattolicamilano.it.