Avvenire: la prima pagina di domani 17 giugno. Morte di Helmut Kohl, legge per la cittadinanza agli stranieri, don Milani e don Mazzolari

“Avvenire” sceglie di dedicare una grande foto alla scomparsa di Helmut Kohl, un grande padre dell’Europa comunitaria. Sull’ex cancelliere tedesco, artefice della riunificazione della Germania, si concentra l’editoriale dello storico Agostino Giovagnoli. A centro pagina, un titolo ampio sulla rovente polemica circa la legge per la cittadinanza agli stranieri, con le opposizioni decise a bloccare il provvedimento. A corredo un’intervista a monsignor Guerino Di Tora, presidente della Fondazione Migrantes e della Commissione episcopale Cei per le migrazioni, che dice: “Si possono avere idee diverse. Ma il Parlamento è fatto per discutere, dialogare e vedere punti di differenze. Quando si arriva alle mani c’è qualcosa che non funziona. E in più, se si arriva a questo su un tema del genere, di grande importanza come è per la cittadinanza dei nostri giovani italiani figli di stranieri, fa pensare che ci siano altri motivi dietro”. Lo storico della letteratura Carlo Ossola, inoltre, ribadisce lo spirito di accoglienza che caratterizza la storia europea. Tra i “temi di Avvenire”, tre interventi su don Milani e don Mazzolari, in vista della visita del Papa a Bozzolo e Barbiana, a firma di Sergio Paronetto, Giorgio Campanini e Sandro Lagomarsini. Altri approfondimenti per l’inchiesta americana su Donald Trump e la presunta morte del leader del Daesh, al Baghdadi.