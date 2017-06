Anglicani: Chiesa d’Inghilterra, cresce il numero dei seminaristi. Vescovo Watson, “uomini e donne che mettono in gioco la loro fede”

È cresciuto del 14% il numero di persone che da settembre frequenteranno i seminari della Chiesa d’Inghilterra per prepararsi al ministero sacerdotale. Lo riferisce un comunicato stampa diffuso dall’Ufficio comunicazioni della Church of England, che parla di 543 candidati (tra uomini e donne) che hanno manifestato il desiderio di dedicarsi a questo cammino. Il 25% di loro ha meno di 32 anni; il numero di donne è cresciuto del 17%. “Questo aumento nel numero di persone che si presentano per la formazione al ministero è frutto del programma Rinnovamento e Riforma”, iniziativa lanciata nel 2005 che mira a “portare nuova vita nella Chiesa attraverso crescenti vocazioni laicali e ordinate, maggiore flessibilità nei finanziamenti e una riduzione della burocrazia per consentire alle Chiese locali di servire meglio le loro comunità”, spiega la nota della Chiesa d’Inghilterra. “Sono contento per i numeri e la tipologia di persone che Dio chiama al ministero ordinato”, ha dichiarato il vescovo anglicano di Guilford Andrew Watson. Si tratta di “uomini e donne che scelgono di mettere in gioco la loro fede, per portare speranza e nutrimento spirituale agli individui e alle persone. In un mondo sempre più insicuro, non c’è privilegio più grande che camminare con le persone nelle loro gioie e dolori, dalla nascita alla morte”.