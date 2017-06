Iraq: Msf, “oltre 300 bambini malnutriti fuggiti da Mosul ovest. La maggior parte ha meno di 6 mesi”

A Qayyarah, 60 chilometri a sud di Mosul, il centro di nutrizione terapeutica di Medici Senza Frontiere (Msf) ha trattato da marzo oltre 300 bambini malnutriti, di cui la maggior parte ha meno di sei mesi. Le loro famiglie sono fuggite dalle aree di Mosul Ovest e Shriqat controllate dallo Stato Islamico, “dove i combattimenti continui hanno un impatto devastante sulla popolazione civile, che ha sempre meno accesso a cibo, acqua, beni essenziali e assistenza medica e a cui sempre più spesso viene impedito di fuggire”. A renderlo noto la stessa organizzazione medica secondo la quale “questi bambini sono piombati nella spirale della malnutrizione perché le madri non potevano allattarli al seno e il latte in polvere è difficile da reperire o troppo costoso, sia nelle aree controllate dallo Stato Islamico sia nei campi”. Msf riferisce inoltre che il suo centro “è stracolmo e ospita tre pazienti per letto, i bambini sono nutriti con latte terapeutico formulato in maniera specifica per aiutarli a tornare a un peso normale e ricevono cure per le infezioni collaterali che contraggono a causa del sistema immunitario indebolito”.

A Mosul la guerra per il controllo della città non si è ancora arrestata e combattimenti e bombardamenti continuano nella parte occidentale. In città e nei dintorni, Msf offre assistenza medica e chirurgica alle persone colpite dal conflitto, assiste le famiglie che sono riuscite a rifugiarsi nei campi, dove vivono in condizioni del tutto precarie, e ha avviato una maternità aperta 24 ore al giorno che da marzo ha aiutato oltre 200 mamme a partorire. Msf ha diversi progetti aperti nella zona di Mosul, dall’area più vicina ai combattimenti fino ai campi sfollati fuori città. A sud di Mosul, l’ospedale di Hammam al-Alil è dotato di due sale operatorie e pronto soccorso, dove in tre mesi sono arrivati 2.689 pazienti di cui oltre la metà erano donne e bambini.