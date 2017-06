Frati minori: Todi, dal 18 al 29 giugno il Capitolo provinciale intermedio dell’Umbria

“Frati e minori, missionari del Vangelo” è il tema del Capitolo provinciale intermedio dei Frati minori dell’Umbria che si terrà da domenica 18 a giovedì 29 giugno, presso il Convento di Montesanto, a Todi (Pg). Saranno una cinquantina i frati – provenienti dai diversi santuari, conventi e altre realtà servite dai Frati minori della Provincia Serafica di San Francesco – impegnati per dieci giorni, si legge in una nota, “su temi di particolare interesse per le Fraternità provinciali (dislocate in Umbria, Sardegna, Roma e Nizza) e per le Chiese locali nelle quali sono inserite: l’appartenenza, all’Ordine e alla Provincia, la pastorale ordinaria in spirito di evangelizzazione, la missionarietà al popolo e ad gentes, l’Ofs e la Gifra per una maggior conoscenza ed una migliore assistenza e collaborazione”. Una breve pausa al capitolo, permetterà ai partecipanti di unirsi alla grande festa di tutta la Provincia per l’ordinazione di cinque frati, sabato 24 giugno alle 16.30, nella Basilica di Santa Maria degli Angeli ad Assisi. Nell’ultimo giorno, giovedì 29 giugno, presso la Domus Pacis si terrà un’assemblea “durante la quale verranno presentati a tutti i frati i risultati del Capitolo e i neo eletti definitori che costituiranno, per il prossimo triennio, l’organo di consiglio in aiuto al ministro provinciale, padre Claudio Durighetto, e al vicario, padre Francesco Piloni, nel servizio di governo della Provincia”.