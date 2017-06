Firenze: oggi pomeriggio intitolazione strada ad arcivescovo emerito Florit con il card. Betori. Messaggi di Papa Francesco e Pietro Grasso

Anche Papa Francesco e il presidente del Senato Pietro Grasso si sono congratulati con il Comune di Firenze per la scelta di dedicare una strada al card. Ermenegildo Florit, arcivescovo emerito dal 1962 al 1977, anche se giunse in città come coadiutore nel 1954, e presidente della Cei. La cerimonia di scoprimento della targa avverrà oggi pomeriggio alle 16.30 a Brozzi, rione scelto dal Comune per la toponomastica religiosa, al termine di via Madonna di Loreto, di fronte al cimitero comunale. Alla cerimonia interverranno fra gli altri il cardinale arcivescovo Giuseppe Betori e il sindaco Dario Nardella. Molte le delegazioni ufficiali da altre regioni: dei vescovi del Triveneto; dell’arcivescovo di Udine; della Provincia di Udine; del Comune e della parrocchia di Fagagna, in provincia di Udine dove il card. Florit nacque nel 1901; dell’Ordine dei Paolini; della Pontificia Università Lateranense. Presenzieranno alla cerimonia anche numerosi nipoti del Cardinale Florit e una ventina di concittadini di Fagagna che arriveranno in pullman per l’occasione. Nel corso della cerimonia saranno letti i messaggi di Papa Francesco e del presidente del Senato Pietro Grasso. Brozzi fu il primo rione fiorentino visitato dal card. Florit il 5 novembre 1966, a bordo di un M113 e a cui portò gli aiuti della diocesi.