Diocesi: Roma, card. Farina presiede il 21 giugno la celebrazione per la patronale nella Chiesa di san Giovanni della Pigna

Sarà il cardinale Raffaele Farina, archivista e bibliotecario emerito di Santa Romana Chiesa, a presiedere nella Chiesa di san Giovanni della Pigna, a Roma, la celebrazione eucaristica per la festa di san Giovanni Battista. “Abbiamo anticipato la festa di san Giovannino al 21 giugno”, spiega monsignor Liberio Andreatta, rettore della Chiesa di san Giovanni della Pigna nonché vicepresidente e amministratore delegato dell’Opera Romana Pellegrinaggi (Orp), perché “quest’anno, sabato 24 giugno, la diocesi di Roma si riunirà in san Giovanni in Laterano per salutare il cardinale Agostino Vallini, che lascia il suo incarico di vicario di Sua Santità”. La celebrazione eucaristica è in programma per le 20. Alle 21, poi, nel cortile del Palazzo del Vicariato vecchio Maffei Marescotti si svolgerà il concerto di “Melos ensemble”, diretto da Filippo Manci, che eseguirà la “Missa in temporae belli” di Franz Joseph Haydn. “È per noi una consolidata tradizione onorare e celebrare questa festa con gli affezionati amici dell’Opera Romana Pellegrinaggi, per condividere un momento di preghiera e di festa – conclude mons. Andreatta – prima che il periodo estivo ci porti ad allontanarci dalla quotidianità, per partecipare agli itinerari dell’Orp o per una meritata pausa ristoratrice”.