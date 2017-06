+++ Vescovi Usa: preghiera per le vittime di violenza in Virginia e a Londra +++

I vescovi cattolici degli Stati Uniti hanno iniziato oggi la loro assemblea generale a Indianapolis pregando per “la insensata sparatoria in Virginia che ha ferito un membro del Congresso e altre quattro persone”, per “il terribile incendio a Londra” e per “la sofferenza che colpisce ogni giorno i poveri e gli indifesi”. Lo hanno annunciato poco fa su Twitter con un post listato a lutto.

The bishops begin their meeting with a prayer for those impacted by violence in Alexandria and London. #USCCB17 — US Catholic Bishops (@USCCB) June 14, 2017

La Conferenza episcopale Usa discuterà di temi quali la persecuzione religiosa, l’immigrazione, gli sviluppi del progetto sull’assistenza sanitaria varato dal governo del presidente Donald Trump e la prima consultazione sul prossimo Sinodo dei vescovi convocato da Papa Francesco nell’ottobre 2018 e dedicato ai giovani.