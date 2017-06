Vescovi Usa: plenaria a Indianapolis, preghiera e penitenza per le vittime di abuso sessuale nella Chiesa

“Una messa con preghiera e penitenza per le vittime di abuso sessuale nella Chiesa” segna oggi l’inizio dell’assemblea plenaria dei vescovi degli Stati Uniti che sono riuniti fino a domani a Indianapolis. La messa, celebrata alle 17 ora locale e presieduta dal card. Daniel N. Di Nardo di Galveston-Houston e presidente della Conferenza Usa dei vescovi cattolici, “risponde all’appello di papa Francesco a tutte le conferenze episcopali del mondo di avere una giornata di preghiera e penitenza” per queste persone, spiega una nota sul sito dei vescovi americani. Essi vogliono così “riconoscere il dolore causato dagli errori della Chiesa in passato”. Durante la celebrazione, “in un atto di penitenza e di umiltà, i vescovi s’inginocchieranno e reciteranno una preghiera commemorativa che è stata scritta per i sopravvissuti agli abusi e la loro guarigione. Anche le preghiere dei fedeli saranno offerte” per loro. A tutte le diocesi e le eparchie sono state fornite le preghiere con il suggerimento di usarle in qualsiasi momento a loro scelta dopo il 14 giugno. I lavori dell’assemblea hanno visto un ampio dibattito dedicato al prossimo Sinodo dei giovani e introdotto dalle “riflessioni teologiche” di John Cavadini (Università di Notre Dame) su “giovani, fede e vocazione”. In questo contesto, Charles Chaput, arcivescovo di Philadelphia, ha informato i confratelli circa il sondaggio web lanciato oggi dalla segreteria del Sinodo per i giovani e i giovani adulti, invitando i vescovi americani a coinvolgere più giovani possibile.