Vescovi sardi: don Francesco Mameli nuovo padre spirituale del Seminario regionale. Definiti incarichi per Tribunale interdiocesano

Don Francesco Mameli, della diocesi di Ozieri, è stato nominato per 5 anni padre spirituale del Seminario regionale sardo. Per l’analogo periodo, don Carlo Rotondo e don Carlo Devoto, della diocesi di Cagliari, sono stati nominati per 5 anni animatori dello stesso Seminario. Ne dà notizia oggi il segretario della Conferenza episcopale sarda, mons. Sebastiano Sanguinetti, in una nota nella quale rende pubbliche tutte le nomine a cui hanno provveduto i vescovi della Sardegna nel corso della riunione del 6 giugno scorso. Come incaricato regionale e vice incaricato regionale per la Dottrina della fede, annuncio e catechesi sono stati invece nominati don Luigi Delogu, della diocesi di Ozieri, e don Emanuele Mameli, della diocesi di Cagliari. Don Lucio Casula, della diocesi di Oristano, è stato confermato assistente ecclesiastico regionale del Movimento ecclesiale d’impegno culturale (Meic). Arcivescovi e vescovi di Cagliari, Sassari, Oristano, Alghero-Bosa, Ales Terralba, Iglesias, Ozieri e Tempio-Ampurias hanno provveduto alle nomine per il nuovo Tribunale interdiocesano della Sardegna, che fa capo alle rispettive diocesi, con sede a Cagliari.

Fino al 6 giugno 2020, don Mauro Bucciero e don Emanuele Meconcelli ricopriranno rispettivamente l’incarico di vicario giudiziale e vicario giudiziale aggiunto, mentre don Antonello Satta, don Riccardo Pinna, don Giancarlo Caria, don Claudio Marras, Claudio Gallotti, Alessio Sarais, Maria Cristina Bresciani saranno giudici. Antonio Vavenotrri è stato nominato giudice fino al 30 dicembre 2017. Sempre fino al 6 giugno 2020 Michele Cheri e Sergio Alessandro Madeddu saranno difensori del Vincolo e promotori di Giustizia, Chiara Verdoliva difensore del Vincolo e promotore di Giustizia ad annum, Rita Basta difensore del Vincolo ad annum e Alessandro Camedda patrono stabile.