Televisione: Raiuno, domenica 18 giugno lo speciale sui “Preti di periferia”

Sarà dedicato ai “Preti di periferia” lo speciale di Rai Vaticano, in onda domenica 18 giugno alle 24, su Raiuno. Curato da Massimo Milone e firmato da Nicola Vicenti, lo speciale sulle orme di don Lorenzo Milani e don Primo Mazzolari, alla vigilia del pellegrinaggio di Papa Francesco, presenterà “un reportage – si legge in una nota – sui luoghi che hanno visto vivere e svolgere la missione sacerdotale di due tra i protagonisti più importanti della storia italiana ed ecclesiale del ‘900”. “Preti a cui ispirarsi, oggi, per Papa Francesco, che, a 50 anni dalla morte di Milani e, a pochi giorni dall’annuncio del processo di beatificazione di Mazzolari, si recherà a pregare sulle loro tombe”, prosegue la nota, rilevando come “Bozzolo e Barbiana, chiese di periferia” siano “oggi più che mai ‘capitali’ della Chiesa di Francesco”. Nello speciale saranno offerti, tra gli altri, i contributi del presidente della Cei, il card. Gualtiero Bassetti, dell’arcivescovo di Firenze, il card. Giuseppe Betori, del vescovo di Cremona, mons. Antonio Napolioni, e del prefetto della Segreteria per la Comunicazione della Santa Sede, mons. Dario Edoardo Viganò. E poi dal Seminario Romano Maggiore le testimonianze dei giovani sacerdoti appena ordinati da Papa Francesco e i “luoghi che, oggi, abiterebbero don Milani e don Mazzolari: Villa Lorenzi, a Firenze, che accoglie minori disagiati e la Casa di accoglienza diocesana di Cremona aperta a migranti, rifugiati e nuovi poveri”. Se per il card. Bassetti “don Lorenzo è stato maestro di vita”, per il card. Betori “don Milani era un prete che cercava l’assoluto, senza compromissioni, in modo integrale”. Secondo mons. Napolioni, “è un dono bellissimo che il Papa, insieme a tutta la Chiesa, riscopra la profezia di questi sacerdoti”. “Preti di periferia”, verrà anche mandato in onda in replica il 20 giugno alle 12, su Rai Storia e per l’estero, sui canali di Rai Italia.