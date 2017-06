Svezia: “fashion with faith”, la moda islamica di Imane Asry. Stile “semplice, pulito e minimalista”

Stile “semplice, pulito e minimalista” è quello di Imane Asry, 23 anni, laurea in economia all’università di Södertörn, marocchina di origine ma residente a Stoccolma. Si è meritata un articolo sul quotidiano svedese Svenska Dagbladet per il suo blog di moda “fashion with faith”, moda e fede. Imane è musulmana e da sette anni indossa lo hijab, il velo, senza rinunciare alla sua passione per la moda. 142mila sono i suoi followers su instagram e 37mila su youtube, molti dall’Indonesia e dalla Malesia. I suoi video insegnano i segreti del trucco o modi nuovi per indossare il velo. Colori preferiti: nero, bianco e toni della terra; ampi drappeggi. “La mia fede mi ha reso ciò che sono ed è chiaro che traggo ispirazione da ciò in cui credo anche per la moda”, racconta nell’intervista al quotidiano svedese. “Quando ho iniziato a indossare il velo è stata una sfida alla creatività e ho imparato ad apprezzare molto la modestia nel mio modo di vestirmi. Mi ha spinta a cercare ispirazione e abiti a un livello completamente nuovo”. L’interesse per la moda islamica sta crescendo esponenzialmente, ma secondo Imane “le grandi case di moda non fanno abbastanza attenzione ai nostri bisogni, anche se si tratta di una fetta di mercato molto appetitosa”. Oltre alle collezioni speciali per il Ramadan, “c’è bisogno di un tipo di moda modesto, accessibile nei negozi”. Alla settimana per la moda svedese 2016 è stata l’unica rappresentante di un ramo ancora agli albori nei Paesi scandinavi.