Sociale: Acli Roma, al via campo estivo per under 13 con posti gratuiti per famiglie fragili, e progetto aggregazione anziani

Ha preso il via il centro estivo “E…state con noi, Junior!”, promosso dalle Acli di Roma e provincia in collaborazione con l’Unione sportiva delle Acli di Roma, dedicato ai ragazzi e alle ragazze dai 4 ai 13 anni. Presso il Collegio del Verbo Divino dei Padri Verbiti, in via dei Verbiti 1, verranno realizzate attività sportive e ludico ricreative, laboratori e cineforum, ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 17 (con la possibilità di terminare anche alle ore 14). L’iniziativa si svolgerà fino a venerdì 28 luglio e poi riprenderà da lunedì 4 fino a giovedì 14 settembre. I posti sono limitati e i partecipanti dovranno presentare il certificato di sana e robusta costituzione. In particolare poi, quest’anno, alcuni posti verranno riservati in maniera del tutto gratuita ai bambini provenienti da famiglie fragili e in condizioni di disagio economico, grazie al contributo del 5×1000 che i cittadini hanno donato alle Acli. L’iniziativa si inserisce nell’ambito delle attività estive promosse dalle Acli di Roma che propongono anche “E…state con noi, Over” un progetto di inclusione e aggregazione rivolto agli anziani per contrastare la solitudine durante il periodo estivo, tutelare la salute e promuovere stili di vita sani. “Come ogni anno – dichiara Lidia Borzì, presidente Acli Roma e provincia – l’arrivo del periodo estivo comporta un problema per le famiglie che hanno difficoltà a gestire gli anziani meno autosufficienti o trovare un posto per lasciare i propri figli. Per questo abbiamo promosso la seconda edizione dei nostri centri estivi come concreta esperienza a sostegno della conciliazione lavoro/famiglia”. Info: info@acliroma.it.