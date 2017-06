Servizio civile: Anspi, finanziati quattordici progetti di solidarietà e inclusione

L’Anspi (Associazione nazionale San Paolo Italia) ha finanziato quattordici progetti di solidarietà e inclusione per il Servizio civile nazionale. Il bando prevede centouno volontari impegnati in dodici iniziative nazionali e due regionali. C’è tempo fino alle 14 del 26 giugno per inviare all’Anspi le domande di ammissione al Servizio civile. Tra i progetti in cantiere: “Patto solidale” (ad Ancona), “In cammino con i giovani” (a Parma, Forlì e Cesena), “Insieme verso la meta” (a Perugia), “Over 65 a confronto” (ad Avellino), “Chiama gli anziani” (a Messina), “Gioventù in cammino” (ad Agrigento). “Il Servizio civile nazionale – spiega l’associazione – dà ai giovani un’occasione in più per vivere e approfondire i principi di solidarietà, partecipazione e inclusione. Da un alto, ci si rende utili alla comunità nei servizi resi, dall’altro, si matura una concreta esperienza di lavoro”. Info: www.anspi.it.