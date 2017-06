Santa Sede: riunita Commissione bilaterale permanente di lavoro con lo Stato di Israele

La Commissione bilaterale permanente di lavoro tra la Santa Sede e lo Stato di Israele si è riunita oggi, in sessione plenaria, in Vaticano, per continuare i negoziati in base all’Articolo 10 §2 del “Fundamental Agreement” tra la Santa Sede e lo Stato di Israele del 1993. A darne notizia è la Sala Stampa della Santa Sede. L’incontro è stato presieduto da mons. Antoine Camilleri, sotto-segretario per i Rapporti con gli Stati, e da Tzachi Hanegbi, ministro della Cooperazione regionale dello Stato di Israele. “La sessione plenaria si è compiaciuta dei progressi compiuti dalla Commissione di lavoro riguardante i negoziati che si sono svolti in un’atmosfera cordiale”. “I risultati della plenaria odierna offrono speranze per una rapida conclusione delle negoziazioni in corso e per la firma del documento”, prosegue la nota: “La Plenaria riconosce, inoltre, gli sforzi di collaborazione da entrambi le parti riguardo l’applicazione dell’Accordo Bilaterale del 1997 sulla personalità giuridica”.