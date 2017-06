Politica: mons. Galantino, “perché i cattolici non si ritrovano insieme per non morire asfissiati e circondati da pacifica irrilevanza?”

“I cattolici in politica non possono vivere di nostalgie deresponsabilizzanti, evocando nobili figure o importanti azioni del passato. Pensando che ciò basti per farne subito gli eredi di idee e di uomini che hanno segnato in maniera decisiva la vita politica italiana. Il legame con le radici è importante! Ma le radici devono anche trovare piante e rami nuovi da nutrire. Piante e rami che devono darsi anche uno stile e degli obiettivi che ne esaltino la specificità. Penso che i cattolici impegnati in politica debbano domandarsi costantemente – mentre sono nei luoghi della loro rappresentanza politica – cosa c’è di specifico nella loro azione e nelle loro intenzioni”. Ne è convinto mons. Nunzio Galantino, segretario generale della Cei, intervenuto questo pomeriggio a Roma alla presentazione del nuovo libro di Massimo Milone. “Le circostanze nelle quali oggi il cattolico si trova a fare politica sono molto diverse da quelle nelle quali ci si trovava ad agire solo trent’anni anni fa, e anche di meno. Le circostanze sono oggi molto più complesse e limitanti. Ma questo è sufficiente per giustificare il continuare a camminare – pur militando in partiti diversi – a ranghi sparsi senza il desiderio concreto di ritrovarsi per definire azioni comuni ispirate alla Dottrina sociale della Chiesa?”

“I cattolici che sono in politica – ha aggiunto mons. Galantino – si conoscono tutti tra loro! Si conoscono per nome, cognome e storia politica. Possibile che si faccia tanta fatica a ritrovarsi insieme – ha osservato il segretario generale della Cei – per non morire asfissiati e circondati da pacifica irrilevanza in un clima culturale che sembra inesorabilmente votato alla marginalizzazione dei valori evangelici e alla dittatura del pensiero unico? Non ci si può arrendere di fronte alle inevitabili e riconosciute difficoltà”.