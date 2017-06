Papa Francesco: udienza, saluta malati e disabili in Aula Paolo VI. “In piazza il caldo batte”

L’udienza generale di oggi ha avuto un “prologo” in Aula Paolo VI, dove il Papa ha salutato i malati e i disabili, con i loro accompagnatori. “Faremo l’udienza in due luoghi diversi, ma saremo uniti dal maxischermo”, il saluto a braccio di Francesco: “Sarete più comodi qui, perché in piazza il caldo batte. Sarà un bagno turco, oggi… Grazie tante di essere venuti!”. “La Chiesa è così, un gruppo qui, un altro là, ma tutti sono uniti”, ha spiegato il Papa sempre a braccio: “E chi unisce la Chiesa? Lo Spirito Santo. Preghiamo perché ci tenga uniti tutti, oggi, in questa udienza. Continuiamo collegati!”. Poi Francesco ha salutato alcuni dei presenti e ha recitato il Padre Nostro e l’Ave Maria insieme ai malati, prima di congedarsi alla volta della piazza: “Continuiamo collegati!”, l’invito.