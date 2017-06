Papa Francesco: udienza, “quando adolescente non si sente amato può nascere la violenza”. “Non esistono bambini cattivi, ma persone infelici”

“Quando a non essere o non sentirsi amato è un adolescente, allora può nascere la violenza”. Ne è convinto il Papa, secondo il quale “dietro tante forme di odio sociale e di teppismo c’è spesso un cuore che non è stato riconosciuto”. “Non esistono bambini cattivi, come non esistono adolescenti del tutto malvagi, ma esistono persone infelici”, ha ammonito Francesco durante l’udienza di oggi: “E che cosa può renderci felici se non l’esperienza dell’amore dato e ricevuto?”. “La vita dell’essere umano è uno scambio di sguardi”, ha affermato il Papa: “Qualcuno che guardandoci ci strappa il primo sorriso, e noi che gratuitamente sorridiamo a chi sta chiuso nella tristezza, e così gli apriamo una via di uscita”. “Scambio di sguardi: guardare agli occhi, e si aprono le porte del cuore”, il suggerimento a braccio.