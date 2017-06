Papa Francesco: udienza, arrivato in piazza accolto da 12mila fedeli tra cui un gruppo di cinesi

Il Papa è arrivato oggi in piazza San Pietro, a bordo della jeep bianca scoperta, alle 9.25. Nonostante il caldo afoso su Roma, che lo ha spinto a salutare prima dell’udienza i malati e i disabili nell’Aula Paolo VI, è stato accolto da 12mila fedeli muniti di cappellini per proteggersi dal solleone. Molti gli striscioni variopinti e colorati, tra cui quello dei bambini della Prima comunione di Prosacco, con scritte giganti rosse che inneggiano al suo nome e sono accompagnate da un cuore rosso, e le bandiere variopinte, comprese quelle bianco e azzurre dell’Argentina. In piazza, tra gli altri, anche 15 fedeli provenienti da Hong Kong e 20 da Seoul, in Corea del Sud. Appena sceso dalla “papamobile”, prima di compiere a piedi l’ultimo tratto fino alla sua postazione al centro del sagrato, Francesco ha salutato alcuni fedeli, tra cui alcuni ragazzi, della prima fila, che lo avevano richiamato a gran voce.