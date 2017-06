Papa Francesco: lunedì 19 giugno apre i lavori del Convegno della diocesi di Roma

foto SIR/Marco Calvarese

Sarà Papa Francesco ad aprire il Convegno ecclesiale annuale della diocesi di Roma, che prenderà il via lunedì 19 giugno nella basilica di San Giovanni in Laterano sul tema: “Non lasciamoli soli! Accompagnare i genitori nell’educazione dei figli adolescenti”. Seguirà la presentazione dei sei laboratori, previsti la sera successiva (martedì 20) nelle Prefetture della diocesi, a partire dalle 19, sui seguenti temi: “La casa e la vita in famiglia”, “La scuola e lo studio”, “Interagire con la solitudine dei social network”, “La relazione tra le generazioni”, “La precarietà della vita: povertà, sofferenza, morte”, “Superare l’isolamento delle famiglie”. I partecipanti all’incontro di lunedì – informa la diocesi – riceveranno il sussidio che conterrà tracce utili per il confronto, con una prima parte introduttiva – e ampi riferimenti all’Amoris laetitia – e una seconda di domande, con l’obiettivo di non allontanarsi dalla concretezza della vita e della realtà pastorale e di arrivare alla formulazione di proposte. La serata di lunedì nella basilica lateranense si chiuderà con l’intervento del cardinale Agostino Vallini, che concluderà il suo mandato nove giorni dopo. Presente al Convegno anche l’arcivescovo Angelo De Donatis, nominato il 26 maggio dal Papa nuovo vicario generale per la diocesi di Roma. Con lui il vicegerente, i vescovi ausiliari, i sacerdoti, i religiosi e le religiose e centinaia di laici provenienti dalle parrocchie e dalle altre realtà ecclesiali della diocesi di Roma nonché i rappresentanti delle aggregazioni ecclesiali, delle cappellanie e delle scuole cattoliche della città. Martedì 20 si svolgeranno i laboratori nelle 36 prefetture della diocesi di Roma. Al centro della riflessione ci saranno questioni come la collaborazione tra parrocchie, famiglie e scuole, le esperienze di dialogo con le scuole, il ruolo degli istituti cattolici, l’utilizzo dei social network e gli aspetti educativi a esso connessi, l’uso dei mezzi di informazione e comunicazione diocesani, le relazioni con gli anziani e in particolare con i nonni, il rapporto con il tema della povertà e l’educazione alla sobrietà, l’attenzione agli ammalati, la necessità di reti familiari. Il Convegno diocesano, come consuetudine, concluderà l’anno pastorale ma avrà il suo epilogo a settembre per indicare le prospettive verso il nuovo anno: lunedì 18 settembre, infatti, sempre nella basilica di San Giovanni in Laterano, i vescovi ausiliari riferiranno i risultati dei laboratori svolti nelle prefetture dei propri settori e l’arcivescovo vicario Angelo De Donatis esporrà gli orientamenti pastorali per il nuovo anno.