Musica: Vaticano, il 20 giugno concerto-recital per l’uscita del cd “Pescador de hombres” dedicato a Papa Francesco

La Chiesa di sant’Anna, in Vaticano, ospiterà martedì 20 giugno, dalle 19, il concerto-recital per l’uscita del cd “Pescador de hombres” (Lev) del maestro Sergio Militello. Oltre all’autore, all’evento, coordinato da don Giuseppe Merola, interverrà anche l’attrice Maria Carla Aldisio che leggerà alcuni brani tratti dai testi di Papa Francesco. Il cd – si legge in una nota – “si ispira alle parole di Gesù ai suoi primi discepoli che, ‘tirate le barche a terra, lasciarono tutto e lo seguirono’ (Lc 5,11). È un omaggio musicale dedicato a Papa Francesco, quale successore di colui che per primo udì queste parole sul lago di Galilea, come recita il canto vocazionale tra i più noti nella chiesa spagnola e americana”. “Pescador de hombres” propone un viaggio musicale alla scoperta della devozione popolare latino-americana, dall’Inno della Madonna “Aparecida” (Brasile) a quello de “La Guadalupana” (Mexico), passando attraverso il Santuario della Madonna di Lujan (Argentina) e altri canti popolari argentini. “Tutte le musiche proposte sono registrate nella sola versione strumentale e arricchite con nuovi ed efficaci arrangiamenti e variazioni per solo organo”, prosegue la nota, evidenziando che sono state “eseguite da Militello sullo strumento della Cappella di ‘Casa Santa Marta’, dove Papa Francesco celebra quotidianamente l’Eucaristia” e “costituiscono un prezioso documento religioso e musicologico”.