Economia: Anzio, apre lo sportello per il microcredito. Opportunità per i giovani

Giovedì 15 giugno ad Anzio verrà presentato lo sportello informativo per il microcredito e l’auto-impiego. Entro fine mese il progetto sarà avviato presso l’assessorato alle Attività produttive in piazza Cesare Battisti. Gli addetti informeranno i cittadini che ne vorranno fare uso sulle opportunità di accesso al microcredito. Fino a 25mila euro per l’avvio di una start-up o il rifinanziamento di un’impresa. Una somma vincolata a precisi parametri posti dalla normativa e visionabili sul sito microcredito.gov.it. Lo sportello si concentrerà anche su Selfiemployment, la misura che favorisce l’accesso ai finanziamenti ai giovani tra i 18 e i 29 anni che non studiano e non lavorano: per i giovani “neet” il contributo può arrivare fino a 50mila euro. Soddisfazione da parte di Mario Baccini, presidente dell’ente nazionale per il microcredito: “Il nostro impegno è rivolto a sostenere il tessuto economico del territorio, informando i cittadini sulle opportunità che lo Stato mette a disposizione”.