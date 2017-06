Diocesi: Sora-Cassino-Aquino-Pontecorvo, convegno pastorale sull’amore coniugale ad Aquino

“La gioia di fare famiglia” è il titolo del convegno pastorale, organizzato dalla diocesi di Sora-Cassino-Aquino-Pontecorvo, che si svolge oggi, il 16 e il 19 giugno alle ore 19. Il primo giorno a intervenire sarà monsignor Vincenzo Paglia, presidente della Pontificia Accademia per la vita e Gran cancelliere dell’Istituto Giovanni Paolo II, che rifletterà sulle sfide culturali e le istanze pastorali. L’ospite della seconda serata sarà animata dal centro di formazione familiare Betania, in particolare modo da Pierluigi e Gabriella Proietti. La conclusione è curata da Gianluigi e Anna Chiara De Palo, membri del Forum nazionale delle Associazioni familiari. Tutte le relazioni prenderanno le mosse dal testo di Papa Francesco, Amoris laetitia. Gli appuntamenti sono aperti a tutti, in particolare modo a sacerdoti, diaconi, consacrati e fedeli laici. Il contenuto di ogni serata sarà trasmesso in diretta streaming dalla sala Giovenale di via Pelagalli di Aquino sulla web tv diocesana.