Corpus Domini: Prato, mons. Agostinelli presiede le celebrazioni. Prima l’incontro con i giovani

In occasione della solennità del Corpus Domini, il vescovo di Prato, monsignor Franco Agostinelli, incontrerà i gruppi giovanili parrocchiali e delle associazioni cattoliche pratesi per presentare loro il Sinodo dei giovani indetto da Papa Francesco. “La diocesi di Prato – si legge in una nota – si è messa in cammino verso il Sinodo dei giovani e ha pensato di rendere protagonisti del tradizionale evento religioso le nuove generazioni della comunità ecclesiale”. Dalle 19, presso l’oratorio di sant’Anna, in viale Piave, prenderà il via l’incontro tra mons. Agostinelli e i giovani, un’occasione “per parlare assieme della Chiesa e del suo rapporto con il mondo giovanile”. “Il vescovo – prosegue la nota – potrà chiedere direttamente ai presenti quali sogni e quali aspirazioni li animano, così come ha fatto via Facebook nei giorni scorsi attraverso il suo profilo social, i cui post stanno raggiungendo oltre un migliaio di persone”. Alle 21, poi, in piazza santa Maria delle Carceri, mons. Agostinelli presiederà la celebrazione eucaristica al termine della quale, dopo un momento di esposizione e adorazione del Santissimo, inizierà la processione verso la Cattedrale. Il vescovo impartirà poi la benedizione eucaristica affacciandosi dal pulpito di Donatello su piazza Duomo. Alle celebrazioni parteciperanno in forma ufficiale l’amministrazione comunale e quella provinciale, presenti con i gonfaloni.