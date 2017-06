Diocesi: Crotone-Santa Severina, domani e venerdì assemblea ecclesiale su “La comunione”

Sarà “La comunione: impegno spirituale ed organizzativo” il tema dell’assemblea ecclesiale per gli operatori pastorali dell’arcidiocesi di Crotone-Santa Severina che si terrà nei pomeriggi di domani, giovedì 15, e di venerdì 16 giugno presso la sala convegni “S. Giuseppe” della parrocchia San Paolo di Crotone. Sarà l’occasione, spiega l’arcivescovo di Crotone-Santa Severina, monsignor Domenico Graziani, per offrire “contributi per la verifica e la programmazione pastorale annuale alla luce del piano pastorale diocesano”. La sessione di domani, con inizio alle 17.30, sarà dedicata a “Uno sguardo panoramico sulla nostra Chiesa diocesana”. In programma un confronto su risorse, potenzialità, problemi e ostacoli per una comunione capace di “catturare la simpatia della società” a partire dalle relazioni dei vicari foraniali. Venerdì 16, sempre a partire dalle 17.30, interverrà invece don Enzo Gabrieli, parroco a Mendicino e direttore dell’Ufficio per la pastorale della comunicazione dell’arcidiocesi di Cosenza-Bisignano, sul tema “Costruire la comunione: impegno spirituale ed organizzativo”. Come nel pomeriggio di domani, anche venerdì dopo il confronto assembleare sarà l’arcivescovo Graziani a proporre una sintesi di quanto emerso.