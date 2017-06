Corpus Domini: Milano, processione per le vie del centro. Mons. Zappa (parroco), “memoria delle radici cristiane della città”

L’arcivescovo di Milano, cardinale Angelo Scola, celebrerà domani alle 20 la messa per la solennità del Corpus Domini nella basilica di San Lorenzo Maggiore. Prima di terminare la processione fino in Duomo, l’arcivescovo reggerà tra le mani un prezioso ostensorio ambrosiano con all’interno il Santissimo Sacramento e, seguito dai fedeli, percorrerà le vie del centro cittadino passando per San Lorenzo, San Giorgio al Palazzo e San Satiro. “La visita di Papa Francesco ha richiamato molti a scendere nelle strade della città per un saluto, per invocare una benedizione, per sentirsi parte di un popolo che riconosce un punto di riferimento – sottolinea nella lettera d’invito monsignor Bruno Marinoni, moderator curiae -. La sera di giovedì 15 giugno i discepoli di Gesù, che si riconoscono nella Chiesa e che si sentono incoraggiati dalla visita e dal magistero di Papa Francesco, chiamano ancora la gente di Milano a scendere nelle strade per ringraziare che la Chiesa ci sia e che offra promessa di vita eterna”.

Sulle stesse posizioni anche monsignor Gianni Zappa, parroco delle tre parrocchie situate sul percorso. “Mi pare significativo far passare Gesù in mezzo a questi luoghi – ha commentato monsignor Zappa -. Queste sono le strade del centro cittadino che attirano tantissima gente di giorno e di sera, in cui si lavora e si abita. Al tempo stesso sono anche le vie storiche di Milano. Partendo da una basilica tra le più antiche della nostra città, si attraverserà il percorso che costituiva parte della città romana. Sarà, dunque, una processione che, da un lato, vuole fare memoria delle radici cristiane della città di Milano, e, dall’altro, intende intercettare la metropoli nella sua estrema modernità e nella quale la Chiesa innanzitutto deve dimostrare di essere accogliente, di avere le porte aperte e di saper trasmettere, attraverso le proprie comunità, la gioia del Vangelo”.