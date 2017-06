Corpus Domini: Civita Castellana, domenica 18 giugno mons. Rossi presiede messa e processione con infiorata. Celebrazioni anche a Nepi e Sutri

In occasione della solennità del Corpus Domini, il vescovo di Civita Castellana, monsignor Romano Rossi, presiederà domenica 18 giugno, alle 8.30 nella Cattedrale di santa Maria Maggiore, la celebrazione eucaristica al termine della quale si svolgerà la processione per le vie del centro storico. Vi parteciperanno anche i bambini della Prima Comunione e le Confraternite. “In questa giorno dove si ricorda il miracolo accaduto a Bolsena nel 1263 – si legge in una nota – a Civita Castellana, com’è tradizione, sono allestiti nel centro storico suggestivi tappeti di fiori, con rappresentazioni sacre multicolori, lungo il percorso dove passa Gesù presente nell’Eucaristia”. Il vescovo, poi, si recherà a Nepi dove alle 11 terrà la predica in piazza. Per le 18, invece, è in programma la celebrazione eucaristica nella Concattedrale di Sutri, seguita dalla processione.