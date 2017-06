Benedetto XVI: padre Lombardi, “portare gli uomini a Dio priorità del pontificato”

“Portare gli uomini a Dio, in un tempo in cui Dio sparisce dall’orizzonte dell’umanita’”. Questa la “priorità” del pontificato di Benedetto XVI. Lo ha detto padre Federico Lombardi, presidente della Fondazione Ratzinger, concludendo alla Camera la presentazione del libro “Joseph Ratzinger-Benedetto XVI. Immagini di una vita”, scritto da Maria Giuseppina Buonanno e Luca Caruso ed edito dalle Edizioni Paoline. “Una biografia semplicemente leggibile, ma completa, che copre veramente tutta la vita di Joseph Ratzinger-Benedetto XVI e la copre in modo proporzionato”, lo ha definito Lombardi. “Un racconto completo e attendibile, anche illustrato con fotografie, alcune più rare e altre più note, che ci fanno apparire il volto di Joseph Ratzinger, soprattutto il suo sguardo, i suoi occhi limpidi e profondi di un cercatore della verità, che sono permanenti, dall’infanzia fino ad oggi. Un libro che ci aiuta ad avere il gusto di riflettere sull’esistenza di un uomo straordinario nel suo complesso e a cercare di coglierne la linea unitaria di sviluppo, il senso della sua vita”.

In Ratzinger, secondo il presidente della Fondazione omonima, “c’è uno sviluppo che va sia in profondità, sia in altezza: è una persona che pensa e che continua ad essere vivace nell’approfondimento, modificando anche la sua prospettiva”. “Come Papa – ha fatto notare Lombardi – Ratzinger ha esercitato un governo ministeriale: ha cercato di portare avanti la Chiesa sulla base di un’interpretazione moderna della fede”. Quanto alla questione degli abusi sessuali perpetrati dai membri della Chiesa, al Papa emerito – ha detto l’ex portavoce vaticano – “si deve riconoscere un merito storico per come ha affrontato la questione: dal riconoscimento della responsabilità, all’incontro personale con le vittime, all’impegno per il perdono, per la sanzione dei colpevoli e per l’appropriazione di una vera cultura della protezione delle vittime”. Fra i tratti salienti della sua ricerca teologica, Lombardi ha citato l’indagine approfondita sulla figura di Gesù, dalla sua opera più famosa, “Introduzione al cristianesimo”, fino alla trilogia dei libri su Gesù, che hanno accompagnato tutto il pontificato.