Benedetto XVI: mons. Gaenswein, “vuole esserci per pregare, per aiutare e per ringraziare”

“Vuole esserci per pregare, per aiutare e per ringraziare, oltre che per prepararsi a ciò di cui tante volte ha scritto e predicato nella sua vita”. Lo ha detto monsignor Georg Gaenswein, prefetto della Casa pontificia, intervenuto oggi alla presentazione, presso la Sala della Lupa della Camera dei Deputati, del libro “Joseph Ratinger-Benedetto XVI. Immagini di una vita”, scritto da Maria Giuseppina Buonanno e Luca Caruso in occasione dei 90 anni del Papa emerito. “Ogni sera facciamo una piccola passeggiata, che inizia e finisce davanti alla Grotta di Lourdes nei Giardini vaticani e diciamo il rosario: prima era una lunga passeggiata, ora il raggio si è ridotto ma la forza del cuore è aumentata”. “La presenza del Papa emerito – ha detto il suo segretario particolare – è molto silenziosa e molto gradita da tante persone e soprattutto attiva nella preghiera. Non parlando, parla: è un parlare in modo silenzioso che credo faccia bene a molte persone, fa molto bene alla Chiesa e al popolo di Dio”. “Il Papa lo ha letto con grande piacere, grande attenzione e grande ammirazione”, ha assicurato padre Georg a proposito del volume presentato oggi.

“Per il 90° compleanno sembra che il mondo, non soltanto cattolico, abbia voluto fare un bel regalo al Papa emerito con questi libri dove c’è molto affetto, sostegno, incoraggiamento e gratitudine”, ha assicurato il prefetto della Casa pontificia: “I saluti e gli auguri che gli sono giunti tramite i libri gli hanno fatto molto bene e li ha graditi molto, soprattutto questo, che si legge con gli occhi e con il cervello, anche grazie alle foto inedite che aiutano a entrare in tutta la vita di Joseph Ratzinger”.