Avvenire: la prima pagina di domani 15 giugno. Bando delle armi atomiche, storia di una bimba cristiana rapita dal Daesh, sparatoria negli Usa

Il tentativo di mettere al bando tutte le armi atomiche che parte domani all’Onu. E’ il titolo di apertura di “Avvenire” che si concentra sul testo base che va in discussione alle Nazioni Unite fino al 7 luglio. No alla moratoria di Usa, Francia e Gran Bretagna, possibiliste Cina, India e Pakistan. Una grande fotocronaca a centro pagina racconta invece (in esclusiva) la storia di Cristina, una bimba cristiana rapita dal Daesh nel 2014 quando aveva 3 anni, venduta poi a una famiglia musulmana che l’ha salvata dalle violenze e infine ora liberata e tornata alla famiglia naturale a Qaraqosh. L’editoriale di Leonardo Becchetti è, invece, dedicato alla contraddizione tra i dati dell’occupazione ai massimi in Europa e la crescente povertà. Richiami poi sulla sparatoria negli Stati Uniti contro gli esponenti repubblicani e l’incendio della torre a Londra, per il quale risultano dispersi anche due italiani.