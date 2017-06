Austria: preparazione al Sinodo sui giovani e sicurezza nel documento finale dell’Assemblea dei vescovi

Si conclude oggi l’assemblea plenaria estiva della Conferenza episcopale austriaca (Öbk), tenutasi presso il Santuario di Mariazell. Nel comunicato finale i vescovi tracciano una sintesi sui temi dei lavori: il Sinodo dell’autunno 2018 sui giovani, e la sicurezza. I vescovi hanno invitato i giovani del Paese a partecipare al sondaggio on-line sul Sinodo 2018: “Nelle parrocchie, nei movimenti, nelle strutture giovanili della chiesa tutti sono invitati a partecipare al sondaggio on-line che è una opportunità per avvicinare, con il loro linguaggio, i giovani e le loro preoccupazioni”, si legge nel documento. Il questionario “I giovani, la fede e il discernimento vocazionale” è da oggi disponibile al sito http://youth.synod2018.va, e i risultati verranno collettati e valutati dalla Segreteria del Sinodo dei vescovi. Con il questionario, per l’ Öbk, si esprime “un vero e proprio interesse per le vite reali dei giovani” e i vescovi manifestano la loro “seria volontà di imparare dai giovani”, per accompagnarli con il loro modo “di scoprire e praticare l’amicizia con Gesù Cristo”. Sul tema della sicurezza l’ Öbk ha riflettuto sulle recenti stragi di cristiani in Medio Oriente ed Egitto, e sugli attentati in vari Paesi europei: per i vescovi la lotta al terrorismo e le azioni di prevenzione debbono aiutare a “superare il terrore e la paura”.