Arte: attori e migranti in camion nelle periferie di Roma per il progetto “Enea in viaggio”

Attori del Teatro di Roma e migranti, dopo l’ultimo giorno di laboratorio teatrale, attraverseranno la capitale con un camion, come un moderno Enea. A partire dal 19 giugno a Tor Bella Monaca racconteranno in tante lingue diverse di un Enea che ci somiglia, scendendo in strada, tracciando a terra i confini di una città, di una nuova comunità. Il pubblico può fermarsi, sedersi a terra, partecipare; si suona, si racconta. Questo e ancora molto di più per “Enea in viaggio”, progetto del Teatro di Roma, con Amref e Liberi Nantes, in collaborazione con Fondazione Erri de luca – Ass. K_Alma – Ass. Parsec – Ass TipiAttiVi – Comitato Collina Pietralata – Italia che cambia – Coop Soc Eureka I Coop Civicozero. Il progetto si inserisce nel programma MigrArti. Dopo i laboratori gli appuntamenti con il camion, in giro per le periferie di Roma, saranno a Tor Bella Monaca (19 e 21 giugno Largo Menarono; 20 Pzza Mondavio), Pietralata (1-3 luglio Spazio antistante Metro B), Quarticciolo (5-7 luglio Parchetto di via Manfredonia). Orario: sempre dalle 18.30 alle 20. Il momento finale si terrà il 9 luglio al Teatro India il 9 luglio. L’invito è a tutta la città per una giornata di laboratorio a teatro. L’Atelier dei 200 è organizzato dal Teatro di Roma nell’ambito del progetto MigrArti del Mibact e sarà coordinato da Emanuela Giordano. Per prenotazioni (obbligatoria) tel: 06684000346 – atelieristi@teatrodiroma.net