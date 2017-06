Agorà del Mediterraneo: al Centro orientamento educativo di Barzio (Valsassina) giornate di studio sul “Mare nostrum”

Torna l’appuntamento culturale sul Mar Mediterraneo promosso dall’associazione Centro orientamento educativo dal titolo “Agorà del Mediterraneo”, giunto quest’anno alla sua seconda edizione. Le due giornate di studio attorno al “Mare nostrum” si terranno venerdì 30 giugno, sabato 1 e domenica 2 luglio a Barzio, comune della Valsassina (Lecco). Gli incontri, curati da Chiara Zappa, giornalista esperta di politica e culture del Mediterraneo, vedranno la partecipazione di esperti e cittadini che si alterneranno sul palco, dando vita a momenti di approfondimento culturale, geopolitico e religioso. Ma ci saranno anche incontri tematici, tavole rotonde, spazi di confronto e dibattito, insieme a cinema, musica e sapori. Il tutto nella cornice di Barzio, tra il lago di Lecco e i monti della Valsassina. Tanti gli ospiti internazionali che prenderanno parte all’evento. Si va da Ibrahim Alsabagh, parroco di Aleppo, a monsignor Luca Bressan, vicario episcopale per la cultura, la carità e l’azione sociale dell’arcidiocesi di Milano, passando per Izzeddin Elzir, presidente dell’Unione delle comunità islamiche d’Italia. Ma ci saranno, tra gli altri, anche Fulvio Scaglione, ex vicedirettore di Famiglia Cristiana, ed Elly Schlein, europarlamentare e membro della commissione Sviluppo. Per iscriversi, è necessario donare un contributo di 100 euro che comprende il vitto e l’alloggio. Per ulteriori informazioni si può chiamare il numero 3395335242, oppure mandare una mail all’indirizzo p.cattaneo@coeweb.org.