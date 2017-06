Sinodo giovani: da domani un sito web con un questionario “on line”

La Segreteria Generale del Sinodo dei Vescovi annuncia l’apertura di un sito web in preparazione alla XV Assemblea Generale Ordinaria sul tema “I giovani, la fede e il discernimento vocazionale”, che si celebrerà nel mese di ottobre del 2018. Tale sito internet sarà disponibile da domani, 14 giugno. A darne notizia è la Sala Stampa della Santa Sede, specificando che questa iniziativa “permetterà di promuovere una più ampia partecipazione di tutti i giovani del mondo, non solo ricevendo informazione sull’evento sinodale ma anche interagendo e partecipando nel cammino di preparazione”.

In particolare, si legge nel comunicato, il sito include un questionario online rivolto direttamente ai giovani in diverse lingue (italiano, inglese, francese, spagnolo e portoghese). Le risposte dovranno pervenire alla Segreteria Generale entro il 30 novembre 2017. “Saranno di grande utilità nel cammino di preparazione dell’evento sinodale e faranno parte dell’ampia consultazione che questa Segreteria Generale sta svolgendo a tutti i livelli del popolo di Dio”, si legge ancora nella nota.