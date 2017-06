Santa Sede: giovedì 15 giugno in Vaticano un dibattito internazionale sulla corruzione

Giovedì prossimo, 15 giugno, il Dicastero per il Servizio dello sviluppo umano integrale, presieduto dal cardinale Peter K.A. Turkson, organizza, in collaborazione con la Pontificia Accademia delle Scienze Sociali, un “Dibattito Internazionale sulla Corruzione”, che avrà luogo in Vaticano, presso la Casina Pio IV, dalle 9.30 alle 19. A darne notizia è la Sala Stampa della Santa Sede, specificando che si tratta della prima riunione di un gruppo internazionale per riflettere su tale problematica globale, “anche nel suo intreccio con il crimine organizzato e con le mafie”. Il gruppo riunisce cristiani e non cristiani, personalità ecclesiastiche e istituzionali, magistrati, rappresentanti delle polizie, esponenti di movimenti e organizzazioni, vittime di crimini, giornalisti e intellettuali. All’incontro – cui farà seguito un comunicato stampa – parteciperanno anche diversi ambasciatori accreditati presso la Santa Sede. Concluderà la giornata una visita alla Cappella Sistina e alla Stanza della Segnatura, “per evidenziare, attraverso la bellezza del patrimonio artistico, l’importanza della funzione educativa nell’impegno per la giustizia e contro la corruzione”, si legge nel comunicato, in cui si annuncia che sull’argomento uscirà, sempre il 15 giugno, con la prefazione di Papa Francesco, un libro-intervista del cardinale Turkson con Vittorio V. Alberti, dal titolo “Corrosione”.

Sull’oggetto del dibattito sono stati aperti dei social account Twitter (@MichForJustice) e Facebook (Michelangelo for Justice), con cui interagire attraverso l’hashtag #MichelangeloForJustice. È anche disponibile, per informazioni, l’indirizzo e-mail nocorruption@humandevelopment.va