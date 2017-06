Santa Sede: Antonio Maria Leozappa nuovo presidente dell’Idi

La Santa Sede ha nominato, a decorrere dalla data odierna, Antonio Maria Leozappa nuovo presidente della Fondazione Luigi Maria Monti, la quale gestisce l’Istituto Dermatologico dell’Immacolata (Idi); succede a Maria Pia Garavaglia, “cui vanno i ringraziamenti per il lavoro svolto in un momento di grande difficoltà”. È quanto si legge in un comunicato diffuso oggi dalla Sala Stampa della Santa Sede, che informa che “il presidente provvederà a nominare in tempi brevissimi la squadra di manager che lavorerà al rilancio dell’Ospedale”. “La Santa Sede continua ad essere vicina all’Istituto Dermatologico dell’Immacolata, che a più di cento anni dalla sua fondazione è oggi tra le più importanti realtà ospedaliere in Europa, Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, specializzata nelle cure delle malattie della pelle”, si legge nel comunicato.

Antonio Maria Leozappa è nato ad Ostuni (Brindisi) il 26 ottobre 1967. Avvocato del Foro di Roma, abilitato al patrocinio presso le Giurisdizioni superiori. È officiato dai Tribunali di Roma, Arezzo, Crotone e Viterbo in procedure di regolazione della crisi di impresa. È vicepresidente della associazione nazionale curatori fallimentari. Dal 2015-2017, ha insegnato diritto commerciale presso la Facoltà di giurisprudenza dell’Università Niccolò Cusano di Roma. Dal 2005 al 2011 è stato docente di diritto delle crisi di impresa presso la Link Campus University of Malta a Roma. È direttore della “Law Clinic Procedure Concorsuali” – Centro di ricerca della Università Niccolò Cusano. Tra gli altri incarichi, è stato consulente del Comitato per la legislazione della Camera dei deputati (2010); componente del nucleo di valutazione degli investimenti pubblici; esperto presso alla Cabina di Regia nazionale per i Fondi strutturali presso il ministero del Bilancio (1996/1998); consulente del ministro del Bilancio (1994).